Cagliari, non solo cessioni nel taccuino di Capozucca: sul tavolo anche i rinnovi

In attesa di definire il futuro di Diego Godin, candidato alla cessione (o a una corposa revisione dell’ingaggio) dopo le parole del diesse rossoblù Stefano Capozucca, in casa Cagliari si pensa alla difesa e al rinnovo di Luca Ceppitelli. L’ex capitano, autore di una buona seconda parte di stagione e di nuovo al centro del progetto rossoblù con l’avvento di Leonardo Semplici in panchina, è uno dei calciatori in rosa ad avere il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno, insieme a Klavan, Asamoah (con il dubbio relativo alla clausola di rinnovo per la salvezza ottenuta) e Aresti. Ma se i primi due sembrano ben lontani – eufemismo – dalla possibilità di estendere il proprio rapporto con il club di via Mameli, gli altri dovrebbero far parte del Cagliari 2021-22, a patto però di trovare il giusto accordo. Per quanto riguarda il centrale umbro, tra la dirigenza rossoblù e il suo entourage c'è stato un primo contatto la scorsa settimana: il Cagliari ha proposto, seguendo la prassi spesso utilizzata di recente, un rinnovo biennale con la spalmatura dell’ingaggio (intorno al milione di euro). Parti al momento non vicinissime, ma c’è l’intenzione di trovare un punto di incontro per proseguire il rapporto, con un nuovo incontro in programma per i primi giorni della prossima settimana.

RINNOVI IN BALLO – Ma quello di Ceppitelli non è l’unico rinnovo in ballo in casa Cagliari. Come da stessa ammissione di Capozucca, c’è anche il contratto di Deiola da rivedere: il centrocampista di San Gavino è stato tra i protagonisti in positivo della rimonta salvezza e si aspetta un giusto riconoscimento al contributo offerto. Il suo legame con il club rossoblù scade nel 2022, ma al momento tra le parti la distanza è netta ed è facile ipotizzare nuovi incontri nelle prossime settimane. Altro fronte è quello che riguarda Joao Pedro: il brasiliano è reduce da due stagioni molto prolifiche, coronate quest’anno dalla fascia di capitano. Il numero 10 si aspetta un ritocco all’ingaggio e sa che questo potrebbe essere l’ultimo contratto importante della sua carriera. Ma la scadenza attuale nel 2023 lascia tranquillo il club, che non ha alcuna fretta: anche in questo caso, però, c’è la volontà delle parti di trovare un accordo soddisfacente per tutti.