Cagliari, oggi la firma (in ritardo) di Duncan. Domani sarà in panchina contro il Milan

vedi letture

Alfred Duncan non ha ancora firmato il proprio contratto con il Cagliari nonostante le visite mediche siano andate a buon fine. Il suo procuratore sta limando gli ultimi dettagli del contratto, il classico gioco delle parti, ma Di Francesco ha fretta di averlo a disposizione e in giornata arriverà l'ufficialità. Il tecnico dei sardi lo ha voluto fortemente e infatti ha già in mente di convocarlo e portarlo in panchina in vista della sfida di domani contro il Milan. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.