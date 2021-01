Cagliari, Ounas potrebbe interrompere il prestito. Su di lui anche lo Spezia

Aumentano le pretendenti per Adam Ounas, attaccante che potrebbe lasciare il Cagliari visto che il prestito in Sardegna non sta dando i frutti sperati. Oltre al Parma, anche lo Spezia sarebbe molto interessato al calciatore che il Napoli, in accordo col club di Giulini, potrebbe decidere di muovere ancora per garantirgli maggiore continuità. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.