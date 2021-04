Cagliari-Parma, un anticipo che sa di ultima spiaggia per i rossoblù

“Capisco voi giornalisti, ma secondo me non è un’ultima spiaggia. Sicuramente è una partita che sarà determinante per il futuro. Se vinciamo non siamo salvi, ci sono ancora tanti punti che poi vanno fatti”. È il pensiero di Leonardo Semplici su Cagliari-Parma, l’ennesimo e sempre più decisivo spareggio sulla via di una salvezza che si fa ogni settimana più complicata. Dopo le parole di Giulini a Radiolina, con il patron che ha sferzato non poco il gruppo allenato dal tecnico toscano, l’aria in casa rossoblù si fa sempre più pesante. Parole giuste, secondo il tecnico toscano, che ha ribadito ancora una volta come tocchi alla squadra "fare i fatti", per usare la sua espressione, uscendo da questa situazione di classifica: Semplici che ha ribadito come la sua squadra non abbia nulla da perdere e che debba migliorare nel distribuire le forze nell'intera gara per cercare di fare meno errori e creare occasioni da gol. Sulle parole di Giulini nei suoi confronti, Semplici è stato diretto: “Non ho bisogno di stimoli particolari, sono gli stessi fin dal primo momento in cui mi ha chiamato il presidente. Da parte mia c'è la massima attenzione e rispetto verso la società e i tifosi. Darò ogni goccia di sangue per questa salvezza”. Parole importanti, quelle del tecnico rossoblù, che non vuole più lasciare per strada punti fondamentali per la permanenza in Serie A, traguardo che vorrebbe dire conferma assai probabile sulla panchina cagliaritana anche nella prossima stagione.

TROPPI POCHI GOL SEGNATI – Altro aspetto da considerare, con la speranza di migliorare le cifre fin qui registrate, riguarda i pochi gol segnati in casa Cagliari e, soprattutto, soltanto dai soliti noti: non è un caso che il tecnico fiorentino abbia voluto sottolineare il lavoro fatto in settimana su finalizzazione e cross, nella speranza di riuscire a esaltare le qualità delle punte. Per quanto l'imperativo sia uno soltanto: “Dobbiamo giocare un calcio più coraggioso, c’è mancato troppo il colpo finale sotto porta, dato che le occasioni sono arrivate. Questo è l’aspetto più complicato da migliorare”. Per quanto riguarda la formazione, si va verso la conferma della squadra che ha pareggiato a San Siro, con Nainggolan ancora in cabina di regia e Carboni favorito per una maglia da titolare in difesa. Pur non definendo il match contro il Parma come ultima spiaggia, la pressione del momento è tanta. I concetti chiave per Semplici sono sempre gli stessi: consapevolezza, coraggio, carattere. “I ragazzi percepiscono il momento. Sta a me cercare di far vivere questa pressione nella maniera giusta, con la consapevolezza che il risultato arrivi solo con la prestazione, con il carattere già visto domenica contro l’Inter. Con questa mentalità possiamo pensare di salvarci”. Al campo, stasera, l'ardua sentenza.