Cagliari, per Cragno allenamento individuale. Domani farà il tampone con la squadra

Grande attenzione al pericolo contagio da Covid-19 anche in casa Cagliari: Alessio Cragno, tra i convocati di Mancini per ultime tre sfide di qualificazione ai Mondiali 2022, oggi non si è allenato col gruppo e domani farà il ciclo di tamponi con tutta la squadra come di consueto.