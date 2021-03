Cagliari, per la rincorsa finale Semplici ritrova Sottil

Sono passati due mesi da quando il Cagliari ha dovuto fare a meno di Riccardo Sottil. Un fastidioso problema muscolare ha privato i rossoblù di una tra le poche note liete di questa stagione, nelle tenebre di un'annata che ora parla di un terzultimo posto che tanta paura fa all'ambiente cagliaritano. L’esterno in prestito dalla Fiorentina ha ripreso a correre sul campo di Asseminello, pur lavorando ancora in personalizzato. Ma nella settimana che si chiuderà con il match di sabato sera contro il Verona l'ex viola aumenterà il ritmo per essere il prima possibile a disposizione di Semplici, in vista del rush finale per la salvezza, mettendosi definitivamente alle spalle l'infortunio. Ma la domanda è una: Sottil sarà già a disposizione per la gara contro l’Hellas? Difficile dirlo, ma dopo soli due allenamenti sembra una chimera: quasi certamente contro il Verona non ci sarà, ma sembra più probabile vederlo tra i convocati per la partita contro l'Inter a San Siro. All'andata contro i nerazzurri il buon Riccardo segnò anche il suo ultimo gol con la maglia del Cagliari, nel 3-1 della Sardegna Arena all'undicesima giornata. L'ultima apparizione in A con i rossoblù è datata 31 gennaio, nell'1-1 interno contro il Sassuolo, dove grandi colpe per la rete subita all'ultimo istante da Boga vennero attribuite alla sua marcatura un po' troppo leggera.

ARMA TATTICA UNICA – In queste giornate di ripresa a Sa Ruina, Sottil si metterà a disposizione di Leonardo Semplici e sarà curioso vedere se tra i due ci sarà il giusto feeling. Per caratteristiche tattiche non sembra esattamente il quinto ideale per i canoni del tecnico toscano, ma nella rosa rossoblù nessuno possiede il suo dribbling e il suo strappo: doti che ne fanno un'importante arma tattica, specie a gara in corso, in ottica corsa salvezza. Ma sarà l'aspetto mentale, tanto caro a Semplici, decisivo nel suo rendimento: il ritorno alla Fiorentina a fine stagione è scritto, tanto che per qualcuno il figlio d’arte classe ’99 potrebbe avere meno interesse a dare tutto per la salvezza del Cagliari. In realtà, per quanto visto in campo, sembra che la situazione sia proprio all'opposto. L'ultimo stop per infortunio gli ha fatto perdere l’Europeo con la Nazionale U21, di cui era uno dei punti di forza e che con i suoi gol ha contribuito a rendere grande. Da un finale da protagonista in rossoblù passerà anche parte della sua prossima stagione: siamo certi che Sottil ne sia consapevole, così come del fatto che il suo contributo sarà fondamentale per aiutare il Cagliari a salvarsi.