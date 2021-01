Cagliari, Pisacane può partire: trattativa con il Lecce. Il giocatore ha già detto sì

vedi letture

Trattativa in corso tra il Lecce e il Cagliari per Fabio Pisacane. Il difensore, titolare domenica scorsa contro la Fiorentina, non sta trovando molto spazio in questa stagione e potrebbe salutare la Sardegna nelle prossime settimane. I due club sono alla ricerca dell'accordo, con il giocatore che, secondo quanto riportato da Sky Sport, ha già detto sì ai salentini.