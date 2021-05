Cagliari, programmazione e mercato: da qui passa il futuro

Con la salvezza ormai in archivio, in casa Cagliari c’è una consapevolezza: quella che verrà sarà la stagione della prova del nove. L'obiettivo dichiarato è fare meglio dell’annata appena conclusa (e non ci vorrà molto, dato che far peggio delle ultime stagioni vorrebbe dire retrocessione), cercando di ridimensionare ingaggi e acquisti, snellendo la rosa con le cessioni, alcune di queste importanti. Per Capozucca, Giulini e il riconfermato Semplici questa sarà l'estate della Grande Sfida. La squadra costruita sull'onda dell'entusiasmo del Centenario, e soprattutto sui denari provenienti dalla cessione di Barella all'Inter, ha chiuso prima 14esima e poi 16esima in Serie A. Due anni e quattro allenatori: da Maran a Zenga, poi il nuovo corso Di Francesco e infine il salvatore della patria rossoblù chiamato Leonardo Semplici. Si riparte da quest'ultimo dopo giorni di colloqui e condivisione di idee, con il primo obiettivo di svecchiare la rosa, anche se soprattutto con la gestione DiFra l'utilizzo contemporaneo di molti profili di prospettiva, ma ancora poco maturi, non ha portato a grandissimi benefici dal punto di vista dei risultati.

RINNOVI, TEMA CALDO - Gli scogli da superare però non stanno solo nel mercato in entrata, con dei giovani bravi ma non ancora troppo cari da scovare, ma soprattutto in quello in uscita e nei rinnovi dei giocatori presenti in rosa. Uno dei grandi difetti del Cagliari 20-21 è stato quello di non essere riuscito a monetizzare da una grande cessione, senza liberarsi dei calciatori rimasti fuori dal progetto. Birsa ha salutato solo dopo un accordo personale con il club; Bradaric, Oliva, Farias e compagnia sono andati via solo in prestito. Gli acquisti non sono stati seguiti da un adeguato numero di partenze e ora a Capozucca toccherà il compito di ridurre il numero di calciatori in rosa, il prima possibile, pur lasciando delle valide alternative a Semplici. C'è poi il discorso dei rinnovi, con quelli già fissati dallo stesso direttore sportivo con Ceppitelli, Deiola e la situazione di Joao Pedro, miglior marcatore brasiliano in Europa negli ultimi tre anni e in attesa di un ritocco al contratto in essere. Sarà dunque un’estate calda in casa rossoblù: tagliare, investire meglio e creare un progetto finalmente vincente, con risultati di certo migliori rispetto alle recenti stagioni.