Cagliari, provino per il giovane greco Spyrolaris: è un attaccante dell'Alexandroupoli FC

Nuovo nome per il mercato del Cagliari. La società rossoblù in una serie di provini fatti a Drama nella periferia della Macedonia Orientale e Tracia è rimasta piacevolmente impressionata dall’attaccante classe 2004 Ioannis Spyrolaris: lo rende noto CentoTrentuno.com. Il calciatore greco di proprietà dell’Alexandroupoli FC dopo essere stato visionato dal Cagliari è stato invitato dal club di via Mameli a un periodo in prova in Sardegna nel centro sportivo di Asseminello.