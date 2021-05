Cagliari, Semplici: "Rugani sta dando il massimo. Sottil? Sta recuperando ma è fermo da tempo"

Leonardo Semplici, tecnico del Cagliari, intervenuto in conferenza stampa, ha parlato anche delle condizioni di Sottil e Rugani: "Ieri Riccardo ha fatto un primo allenamento parziale con il gruppo. Vedremo se nel fine settimana si avvicinerà ancora di più agli allenamenti tipo della prima squadra e poi valuteremo, magari dalla prossima settimana. Però è tanto tempo che è fermo, non sarà facile. Deciderà lo staff medico. Rugani è un grande professionista, si sta comportando bene come sempre: in questo gruppo chiunque entra lo fa con la giusta mentalità, puntando sempre al bene comune. Sta dando il massimo".

