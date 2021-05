Cagliari, Sottil vorrebbe tornare alla Fiorentina: il controriscatto viola vale 2,5 milioni

Resta in bilico il futuro di Riccardo Sottil, diviso tra il prestito con riscatto al Cagliari e il club proprietario del suo cartellino, ovvero la Fiorentina. L'esterno classe '99 è stato prestato un anno fa al Cagliari, con opzione d'acquisto per i sardi a 11 milioni di euro e contro-riscatto Fiorentina fissato invece a 13,5 milioni. Nelle scorse ore il club sardo avrebbe deciso di operare il suo riscatto, innescando così potenzialmente il meccanismo di riconoscimento della valorizzazione (2,5 milioni) cui sarebbe coinvolta la società gigliata qualora volesse riportare a casa il giocatore, accontentando così la volontà del ragazzo che è di tornare a giocarsi le sue carte a Firenze, secondo quanto riportato da Firenzeviola.it. Per quanto riguarda le tempistiche non ci sono date ufficiali fissate dalle due società, ma c'è una prassi consolidata e un regolamento federale da tenere alla mano: entro metà giugno il Cagliari dovrà aver versato la quota prestabilita. A quel punto la Fiorentina avrà a sua volta 48 ore (due giorni) per esercitare la contro-opzione a suo favore.