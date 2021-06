Cagliari, uno fra Cragno e Vicario partirà: l'obiettivo per la porta dei sardi è Sirigu

vedi letture

Come riporta questa mattina La Gazzetta dello Sport il Cagliari si prepara a salutare uno fra Cragno e Vicario, per questo il club sardo ha messo in agenda l'acquisto di un portiere. Il nome in cima alle preferenze del club di Giulini è quello di Salvatore Sirigu. Dato l’ingaggio e il livello del calciatore quella di Sirigu è una pista percorribile solo in caso di partenza di Alessio Cragno. In alternativa come nome di affidabilità ed esperienza per fare il primo o il secondo piace Mirante, anche lui seguito da Giuffrida, che da svincolato ha gli occhi puntati di tanti club italiani.