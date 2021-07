Cairo: "Non vedo così tanta contestazione. E non ho nessuna intenzione di cedere il Toro"

"Non ne vedo così tanta, di contestazione”. Urbano Cairo, presidente del Torino, risponde così a chi gli chiede cosa pensi del mal di pancia dei tifosi granata: “Ci sta il malumore, anche perché avevamo fatto risultati che al Toro non si vedevano dagli anni Novanta. Il Toro non è in serie A per dieci anni di fila dagli anni Ottanta. Non ho alcuna intenzione di vendere il Toro, l'arrivo di Juric mi ha rimotivato: già con Nicola lo ero, Juric ancora di più. Nessuna intenzione di vendere il Toro"

