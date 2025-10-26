Cairo soddisfatto del suo Torino: "La strada è giusta, a Bologna con la stessa voglia di vincere"

In zona mista dopo il successo in rimonta contro il Genoa, il presidente del Torino Urbano Cairo ha espresso tutta la propria soddisfazione per la continuità in fatto di risultati:

"La strada che ha intrapreso la squadra direi che è quella giusta. Ora sono arrivate due vittorie consecutive, ma anche contro la Lazio avevamo fatto una grande partita e ci eravamo andati vicini. Nel secondo tempo oggi ho visto bene la squadra, i cambi hanno dato una mano e Maripan è stato determinante. Ora avremo una partita difficile a Bologna ma dovremo presentarci con la stessa voglia di vincere vista oggi".