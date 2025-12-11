TMW
Modric premiato ai Gazzetta Sports Awards, Cairo: "Straordinario, secondo me è del 1995"
Luka Modric è uno dei premiati al Gazzetta Sports Awards, evento arrivato alla sua 11esima edizione che sta andando in scena all'Auditorium Fiera Milano.
Il centrocampista del Milan è stato premiato sul palco dal presidente di RCS, Urbano Cairo, che ha scherzato anche sul recente scontro diretto fra i rossoneri ed il suo Torino, vinto 3-2 in rimonta dalla squadra di Massimiliano Allegri: "Avere Modric in Serie A è straordinario. Certo, l’ho visto lunedì e avrei preferito non vederlo… (ride, ndr). Secondo me lui è del 1995", ha scherzato Cairo.
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Finalmente la mano di Spalletti: che sia la svolta per la Juve? Conte in riserva di energie: ma il Napoli rischia di dire addio alla Champions. Scossone a Torino, Cairo prova la rivoluzione. La Fiorentina riuscirà a rialzarsi?
