TMW Torino, Cairo: "Mercato? Coglieremo le opportunità. Non abbiamo nessun blocco"

Urbano Cairo, presidente del Torino, è intervenuto in zona mista dopo il successo per 1-0 contro la Cremonese. Ecco quanto raccolto da TMW: "Era molto importante vincere e l'abbiamo fatto. La Cremonese se ha 20 punti è perché ovviamente qualche buon valore ce l'ha. In più ha un bravo allenatore che ben conosciamo, che è Nicola. Adams è andato vicino al gol in più di un'occasione, loro hanno avuto quella palla che hanno tirato alle stelle. Sono molto contento, ho visto una squadra compatta e vogliosa. Inizialmente c'era anche un po' di tensione, è normale dopo tre sconfitte. Però poi li ho visti crescere mano mano e sono contento".

A gennaio ci saranno già dei rinforzi all'apertura?

"Vediamo, con Petrachi stiamo lavorando sotto traccia. Se ci sono opportunità, lo faremo. Non abbiamo nessun blocco di mercato, possiamo fare quel che vogliamo".

C'è un settore su cui state lavorando in particolare?

"Non voglio entrare in questo, c'è Gianluca che sta lavorando. Quando ha le idee chiare, mi fa delle proposte. Ora aspettiamo, siamo al 13 di dicembre e abbiamo ancora 2 partite molto importanti: per ora concentriamoci e molto sul Sassuolo, poi se ci sarà da aiutare la squadra e il mister molto volentieri".

Una risposta della squadra c'è stata.

"La squadra era motivata e vogliosa, ha fatto una partita con voglia di vincerla. Delle volte hai voglia di vincere e non lo fai, questa volta l'abbiamo fatto. Baroni? Tutti abbiamo responsabilità e quindi anche lui, ma la squadra si è assunta le sue e ha fatto buone cose. Adesso abbiamo il Sassuolo: ha 20 punti come la Cremonese e non sono pochi. Dopo abbiamo altre partite interessanti e tutte sono difficile. Non a caso, ne avevamo perse 2 con Lecce e Parma. E' importante non sottovalutare nessuno e, contro squadre apparentemente meno importanti, fare ancora di più".

Paleari ha sovvertito le gerarchie?

"E' un portiere esperto, ha avuto un momento quando era al Cittadella in cui provammo a prenderlo nel 2019 e non ci riuscimmo perché forse non lo vendettero. Ha fatto magari meno partite di Serie A di quelle che avrebbe potuto, ma oggi ha una grande opportunità e la sfrutta dando il meglio quando è in campo".

Zapata un po' stanco a un certo punto?

"Avere Zapata in campo è un problema per chi ce l'ha contro, tanto è vero che ha fatto l'assist a Vlasic. Poi l'ho visto molto bene anche negli appoggi, non ha sbagliato palle. Il mister l'ha tolto al 60': quest'anno avrà fatto 250 minuti, è reduce da un infortunio che l'ha fatto stare fuori per un anno intero, ha 34 anni e un peso importante, però lo vedo molto motivato. Sente molto l'importanza anche del suo ruolo di capitano e sono molto contento per lui. Anche Adams ha fatto bene, il portiere ha fatto due belle parate su di lui".

Vlasic sta segnando come non mai.

"Molto bene, si sente anche lui un ruolo. Quando Vlasic gira, la squadra è uno spettacolo. Sta girando molto e ha fatto tante buone partite".

Uno spogliatoio così unito spinge a fare qualcosa in più a livello di mercato?

"Se ne sta occupando Petrachi, è una cosa che può essere di aiuto. Un mercato di riparazione, non una rivoluzione. Non è ancora aperto, dobbiamo aspettare il 2 gennaio".

Qualcuno ha chiesto di andare via?

"No, neanche uno".