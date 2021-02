Calabria guarda già al derby e scherza: "Se segno domenica mi tolgo la maglia, sono diffidato..."

Protagonista di "AC Milan Talk", in onda sul canale Twitch ufficiale del club rossonero, il laterale Davide Calabria ha scherzato così in vista del derby con l'Inter del prossimo 21 febbraio: "Se segno lo dedico alla chat di Twitch, speriamo già questa domenica (con il Crotone, ndr). Come faccio a farvi capire che è per voi? Potrei togliere la maglietta che sono diffidato...", ha affermato ridendo il giocatore del Diavolo.

Dopo la visita del Crotone, il Milan affronterà in trasferta lo Spezia e poi appunto l'Inter nel derby della Madonnina, tre giorni dopo la sfida di Europa League con la Stella Rossa.