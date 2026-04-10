TMW Calci nel sedere e tanta Serie C: il tortuoso percorso di Silvio Baldini, nuovo ct dell'Italia

Toccherà a Silvio Baldini, autore di un cammino positivo ma non perfetto sulla panchina dell'Under 21 azzurra, reggere il peso dell'eredità di Gattuso e di tre Mondiali mancati, almeno per le prossime due amichevoli dell'Italia contro Grecia e Lussemburgo. È di poco fa l'annuncio della Federazione Italiana Giuoco Calcio circa la reggenza della panchina azzurra, in attesa che venga annunciato il successore definitivo sulla panchina azzurra, a cui verrà affidato il non semplice compito di cancella questa tripla onta.

Dall'esordio a casa sua fino al calcio nel sedere a Di Carlo, nell'ultimo anno in Serie A

Ma da dove arriva il nuovo commissario tecnico? Da lontano, visto che la sua prima panchina da professionista è 30 agosto 1992, un Massese-Arezzo 1-0 giocato nell'allora Serie C1. La carriera dell'allenatore, nativo proprio di Massa, era cominciata con due positive annata in Promozione, sulla panchina del Forte dei Marmi, per poi proseguire in Toscana su quelle di Siena e Carrarese, fino alla chiamata dell'ambizioso Chievo Verona. Nel 1998-99 un'altra occasione importante in Serie B, alla guida del Brescia, prima dell'inizio di una delle parentesi più importanti dell'intera vita professionale di Baldini, quella empolese.

Dal novembre 1999 al giugno 2003 guida gli azzurri, raggiungendo anche la promozione in Serie A e uno storico 13° posto con gli azzurri, alla prima esperienza in massima serie. Lancia giocatori di grande qualità che militeranno a lungo in Serie A come Berti, Cribari, Di Natale, Tavano, Saudati, Lodi, Borriello, Vannucchi, Rocchi e tanti altri. Torna in Serie B l'anno successivo guidando il Palermo, con poca fortuna, mentre nei tre seguenti vivrà nuovamente la Serie A con Parma, Lecce e Catania: proprio sulla panchina etnea l'episodio più controverso della sua carriera, il calcio nel sedere al collega Mimmo Di Carlo durante quella che sarà la sua ultima esperienza in Serie A, proprio alla guida dei rosazzurri. Era il 27 ago 2007, un Parma-Catania che apriva la stagione di Serie A 07-08.

Le due imprese in Serie C con Palermo e Pescara: poi la chiamata dell'Under 21

Le esperienze successive lo riportano a Empoli, a Vicenza e dopo una lunga pausa per quattro anni alla guida della Carrarese. Poi di nuovo panchine importanti come quella del Palermo, con cui vinse i playoff promozione in Serie B, due parentesi dimenticabili a Perugia e Crotone e una nuova cavalcata vincente in Serie C con il Pescara, riportato in Serie B ancora con la vittoria dei playoff. Un'impresa che gli è valsa la chiamata della Federazione per l'Under 21, coi risultati di cui dicevano all'inizio. In estrema sintesi, un allenatore molto navigato, ma non ha mai vissuto il calcio di alto livello e che non respira la Serie A, che poi sarà il serbatoio principale da cui attingere, da ben 19 anni. Ma visto lo stato attuale del calcio italiano, non è il caso di fare gli schizzinosi.