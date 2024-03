Cambio modulo? Sarri risponde a Capello: "Neanche per sogno. il 2-0 ci ha tolto le speranze"

Il tecnico della Lazio, Maurizio Sarri, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta per 3-0 contro il Bayern Monaco all'Allianz Arena, che è costato l'eliminazione ai biancocelesti dalla Champions League: "Dopo il secondo gol è iniziata un'altra partita, prima abbiamo giocato a buoni livelli contro una squadra che stasera ha fatto il vero Bayern Monaco. Eravamo dentro la partita, abbiamo anche avuto l'occasione per segnare e andare in vantaggio. L'1-0 non ci avrebbe tolto le speranze, il 2-0 prima dell'intervallo invece ci ha tolto convinzione e non siamo riusciti a reagire".

C'è qualche rammarico per la parte finale della gara di andata?

"Questo pensiero è da due settimane che mi sfiora. Venire qui con un altro risultato non avrebbe tolto certezze una volta preso gol. Ma il divario tecnico c'è".

Capello ha parlato della possibilità di cambiare modulo durante la partita. Ci ha pensato?

"Neanche per sogno. La diversa intensità viene fuori anche dal fatto che c'è un diverso divario tecnico".

Il bilancio di questa Champions League è positivo?

"Per forza positivo, una squadra come la nostra ha fatto molto bene".

Tornare in Champions è l'obiettivo?

"Siamo al limite. La stagione in campionato non è stata al nostro massimo livello. Vedremo se riusciremo a risalire in classifica".