Candreva e Torregrossa ribaltano l'Udinese: la Sampdoria vince 2-1 e fa un bel balzo in classifica

Si è da poco conclusa la sfida fra Sampdoria e Udinese. La squadra di Ranieri si è imposta 2-1: dopo il vantaggio firmato De Paul, i blucerchiati hanno prima trovato il pari con Candreva e poi la rete del sorpasso con Torregrossa.

Le scelte iniziali - Mister Ranieri ritrova Quagliarella dal primo minuto, supportato alle spalle da Verre. In difesa c'è Bereszynski, in mezzo al campo tocca ad Adrien Silva. Nell'Udinese Zeegelaar torna titolare dopo il turno di riposo, a centrocampo Walace prende il posto di Arslan. In attacco c'è Lasagna dal primo minuto nonostante le voci di mercato intorno alla punta dei friulani.

Audero e Musso protagonisti - Partita equilibrata che si accende intorno alla mezz'ora. De Paul perde una brutta palla, ne approfitta Quagliarella che prova subito il diagonale. Musso salva e Walace spazza via. Sul ribaltamento di fronte, è protagonista Audero: prima Lasagna, da posizione ravvicinata, calcia e trova il salvataggio di Yoshida. Sulla ribattuta Mandragora arriva prima di tutti ma non colpisce il pallone con la giusta forza favorendo così il salvataggio di Audero sulla linea.

De Paul fermato dalla traversa - L'Udinese ha un'altra grande occasione con il suo uomo migliore. Al minuto numero 40 De Paul prende la mira da fuori ara e lascia partire uno splendido destro a giro che si stampa sulla traversa.

Sempre De Paul, l'argentino sblocca la gara - Ad inizio ripresa l'Udinese passa in vantaggio grazie alla rete del suo uomo migliore. De Paul ci prova tre volte: prima viene murato da Colley, poi fermato da Audero. Al terzo tentativo, senza avversari sulla traiettoria, De Paul trova la rete del vantaggio.

Candreva col cucchiaio trova il pari - Il vantaggio dell'Udinese dura pochi minuti. Mandragora, nel tentativo di spazzare il pallone, calcia la gamba di Candreva. L'arbitro indica il dischetto, dove si presenta lo stesso ex Inter che batte Musso con un tocco sotto.

Torregrossa completa la rimonta - Dopo il pareggio di Candreva, la Sampdoria passa in vantaggio grazie al primo gol in blucerchiato di Ernesto Torregrossa, arrivato pochi giorni fa dal Brescia. Cross perfetto di Augello per la testa dell'attaccante, che svetta in area e batte Musso. Nel finale di gara l'Udinese si getta in avanti a testa bassa, ma il muro della Samp regge. Con questo successo la squadra di Ranieri sale a quota 23, l'Udinese resta ferma a 16.