Candreva sta decidendo Samp-Torino. Blucerchiati vicini al raddoppio: palo Quagliarella

Terminato qualche istante fa il primo tempo di Sampdoria-Torino: al momento sta decidendo il gol di Candreva al 25'.

C'è un sole incoraggiante, anche se non caldo, al Ferraris. I primi minuti rappresentano una fase di studio, che diventa lunghissima: per oltre venticinque minuti, infatti, nessuno riesce a tirare in porta se si esclude un tentativo di poco largo da parte di Ekdal al minuto 8. Il Torino aspetta raccolto, la Sampdoria non ha paura di fare la partita e costruisce di più rispetto agli avversari, riuscendo a sfondare al primo assalto degno di questo nome. Una bella azione, nata dal guizzo di Augello: il terzino sinistro accelera, accentrandosi per seminare Lyanco prima di imbucare verso Gabbiadini. L'attaccante blucerchiato tocca con ottima visione per Candreva, che fredda Sirigu in diagonale per l'1-0 dei suoi. Altri dieci minuti, e per poco non arriva il raddoppio, con Quagliarella che, servito sul lato destro dell'area da un cross basso di Jankto, vede il suo destro potente (e deviato da Ansaldi) infrangersi sul palo della porta di Sirigu. Troppo poco invece quanto fatto finora dal Torino là davanti: neanche un tiro verso la porta di Audero, solamente Mandragora ha provato a destare i suoi con un tiro da fuori, reso nullo dalla deviazione di Bereszynski. Tanti cross da parte della squadra di Nicola, ma stanno facendo buona guardia fino a questo momento i difensori di casa. All'intervallo, perciò, è 1-0.