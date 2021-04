Caos Superlega, niente sanzioni esemplari dalla UEFA. La nuova Champions può partire prima

Niente punizioni esemplari, ma la UEFA farà tutto il possibile perché quanto accaduto negli ultimi giorni attorno alla Superlega non possa ripetersi. La Gazzetta dello Sport anticipa alcune decisioni del nuovo Comitato esecutivo che andrà in scena oggi. La Champions di quest’anno proseguirà con le semifinali come da programma: nessuna esclusione per le tre “ribelli” e nello specifico neanche per il Real, unica delle quattro semifinaliste ancora dentro al progetto. In compenso, saranno previste clausole per blindare le coppe europee: da un lato le federazioni nazionali prevederanno l’obbligo di partecipare alle competizioni UEFA per chi si iscrive al campionato, d’altra parte a Nyon inseriranno vincoli a lunga scadenza per impedire a chi entra nelle coppe di uscirne. Possibile (ma complicato) anticipare l’avvio della nuova Champions a 36 club: è in programma nel 2024, si cercherà di partire prima, ma il mondiale a dicembre 2022 complica parecchio il calendario da questo punto di vista.