Capello difende Allegri: "Sta facendo un buon lavoro, in Champions il livello si alza"

La disastrosa eliminazione di Torino contro il Villarreal non dovrebbe portare la Juventus a cambiare strada rispetto a quella intrapresa da Allegri in questa seconda metà di stagione. È questo il pensiero di Fabio Capello: "In campionato è ripartito, sta facendo bene e ha in meno la squadra - dice a Sky - in Champions il livello si alza e vieni castigato quando commenti un errore. Giocatori importanti sono mancati, soprattutto a livello difensivo, e in più anche la fantasia. È riuscito a fare una buona partita, poi ha perso. Io credo che Allegri stia facendo un buon lavoro e penso che la Juve abbia le idee chiare su quello che deve fare per continuare a essere la Juventus".