Capello: "Fossi in Allegri ci penserei bene prima di tornare sulla panchina della Juventus"

"Fossi in Allegri ci penserei bene prima di tornare alla Juventus". Fabio Capello ha le idee chiarissime sul futuro della panchina bianconera parlando a Sky Sport: "Tutti quelli che sono tornati su qyella panchina, e parlo anche per me, non hanno fatto sempre così bene. Tornerebbe in una bottega che conosce bene ma mi chiedo: perché è andato via? Perché volevano qualcosa di diverso rispetto a lui? La dirigenza pensa di saperne di più degli allenatori? Qualcuno probabilmente si è sopravvalutato se sono stati scelti tre tecnici in tre anni".