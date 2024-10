Capello: "Leao deve cambiare atteggiamento: a fine partita doveva aspettare i compagni"

Fabio Capello, ex allenatore del Milan, commenta negli studi di Sky la prova di Leao e il suo addio molto anticipato allo stadio, quando i compagni erano ancora impegni nelle interviste post-partita: "Deve aspettare il momento, la fine della partita, andare ad abbracciare tutti. Ma non dobbiamo pensare ad un Leao leader, ma ad un giocatori dagli schemi: deve capire anche lui tutto queste cose e cambiare atteggiamento e per farlo deve essere supportato dai propri compagni, certi atteggiamenti non vanno bene e non ha capito la lezione".

La classifica aggiornata di Champions League

1. Aston Villa 9 (differenza reti +6)*

2.Monaco 7 (d.r. +5)*

3. Sporting 7 (d.r. +4)*

4. Arsenal 7 (d.r. +3)*

5. Borussia Dortmund 6 (d.r. +6)*

6. Brest 6 (d.r. +5)

7. Benfica 6 (d.r. +5)

8. Bayer Leverkusen 6 (d.r. +5)

9. Real Madrid 6 (d.r. +4)*

10. Liverpool 6 (d.r. +4)

11. Juventus 6 (d.r. +3)*

12. Manchester City 4 (d.r. +4)

13. Inter 4 (d.r. +4)

14. Sparta Praga 4 (d.r. +3)

15. Atalanta 4 (d.r. +3)

16. Stoccarda 4 (d.r. -1)*

17. PSG 4 (d.r. -1)*

18. Bayern Monaco 3 (d.r. +6)

19. Barcellona 3 (d.r. +4)

20. Girona 3 (d.r. 0)*

21. Milan 3 (d.r. -1)*

22. Lille 3 (d.r. -1)

23. Celtic 3 (d.r. -2)

24. Feyenoord 3 (d.r. -3)

25. Atletico Madrid 3 (d.r. -3)

26. Brugge 3 (d.r. -4)*

27. PSV 2 (d.r. -2)*

28. Bologna 1 (d.r. -4)*

29. Shakhtar 1 (d.r. -4)*

30. Dinamo Zagabria 1 (d.r. -7)

31. Lipsia 0 (d.r. -2)

32. Sturm Graz 0 (d.r. -4)*

33. Salisburgo 0 (d.r. -7)

34. Young Boys 0 (d.r. -8)

35. Stella Rossa 0 (d.r. -9)*

36. Slovan Bratislava 0 (d.r. -10)*

*una partita in più

Il programma di martedì 22 ottobre:

Milan-Brugge 3-1

Monaco-Stella Rossa 5-1

Arsenal-Shakhtar 1-0

Aston Villa-Bologna 2-0

Girona-Slovan Bratislava 2-0

Juventus-Stoccarda 0-1

Paris Saint-Germain-PSV 1-1

Real Madrid-Borussia Dortmund 4-2

Sturm Graz-Sporting 0-2

Il programma di mercoledì 23 ottobre:

18.45 Atalanta-Celtic

18.45 Brest-Bayer Leverkusen

21.00 Atletico-Madrid-Lille

21.00 Barcellona-Bayern Monaco

21.00 Benfica-Feyenoord

21.00 Manchester City-Sparta Praga

21.00 Lipsia-Liverpool

21.00 Salisburgo-Dinamo Zagabria

21.00 Young Boys-Inter