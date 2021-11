Capello sull'attacco della Juve: "Troppo lenti nei tempi di gioco. Erano sempre anticipati"

L'ex allenatore della Juventus Fabio Capello dallo studio di Sky Sport ha parlato così delle difficoltà offensive della squadra di Allegri viste quest'oggi contro il Chelsea: “Stasera la Juventus, per i suoi tempi di gioco troppo lenti, non è riuscita a giocare come suo solito con due-tre tocchi. Perché i giocatori che ricevevano palla o erano subito pressati o venivano anticipati sempre. L’unica occasione è stato l’assist di Locatelli per Morata dove è stato bravo Thiago Silva a salvare la porta”.