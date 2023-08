Carlos Augusto avvisa subito l'Inter e i suoi tifosi: "Preferisco i gol agli assist"

Carlos Augusto, nuovo esterno sinistro dell'Inter proveniente dal Monza, ha parlato di alcuni aspetti legati alla sua carriera ai canali ufficiali del club, partendo da quando ha capito che avrebbe detto il calciatore: "Mio papà è venuto da me e mi ha detto: 'Se non firmi un contratto da professionista, vieni a lavorare con me'".

Che sport segue oltre al calcio?

"Seguo NBA e NFL. In NBA tifo i Lakers, in NFL invece i Minnesota Vikings".

Preferisce segnare un gol o servire un assist?

"Domanda un po' difficile (ride, ndr), ma direi segnare un gol dai".