TMW Carlos Bacca è il miglior attaccante del Milan dal 2015 ad oggi. Almeno secondo i numeri

Il Milan uscito sconfitto dal Maradona contro il Napoli ha dovuto fare i conti (ancora una volta) con la scarsissima incisività dei suoi attaccanti. Per l'occasione Nkunku e Fullkrug, prima volta titolari insieme. Anche nel post partita Massimiliano Allegri ha scelto di minimizzare, ma i dati restano lì sotto gli occhi di tutti.

E guardando lo storico delle prime punte milaniste degli ultimi anni, i numeri assumono ancora più peso. Quest'anno, in attesa del termine della stagione, il miglior marcatore della rosa rossonera in campionato è Rafael Leao con 9 reti. Difficilmente arriverà a 15, suo record nel 2022/2023. Quindici gol in campionato come Olivier Giroud nel 2023/2024 e Zlatan Ibrahimovic nel 2020/2021 (in 19 presenze). Nel mezzo ci sono stati campionati chiusi con i vari Cutrone, Piatek, Rebic e Pulisic come migliori marcatori.

Ma il giocatore che dal 2015 in poi ha segnato più gol con la maglia del Milan in un singolo campionato è Carlos Bacca. In quel torneo il colombiano segnò 18 gol, numeri che da quel giorno nessun attaccante del Milan ha più raggiunto. Per trovare un bomber da almeno 20 gol in campionato occorre invece fare ancora qualche passo indietro: anno 2011/2012, ancora Zlatan Ibrahimovic che mise a segno 28 gol in 32 partite di campionato.