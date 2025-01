Bacca: "Seguo il Milan dalla Colombia. Dei miei ex compagni sento Calabria e non solo"

Carlos Bacca ha vinto una Supercoppa con il Milan nel 2016. "Il più bel ricordo che ho del Milan", dice l'attaccante colombiano, oggi all'Atletico Junior de Barranquilla. Bacca ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport in vista della semifinale di Supercoppa tra i rossoneri e la Juventus, soffermandosi anche sul suo ex compagno Manuel Locatelli, oggi grande ex della partita: "Manuel era giovane, ma era destinato a diventare il grande giocatore che è adesso. Aveva iniziato ad allenarsi con noi dopo le giovanili perché Brocchi aveva visto in lui delle qualità. Ha sfruttato al massimo le sue chance e ora sta mostrando il suo valore con la Juve e con la Nazionale. È uno dei centrocampisti che fanno la differenza nel calcio italiano".



Sente ancora i compagni di quel Milan?

"Parlo con Calabria, con Donnarumma, Locatelli e Cutrone. Sono stati grandi compagni e persone fantastiche. Al Milan auguro il meglio".

Che gara si aspetta stasera?

"Dura perché la formazione diMotta è tosta e in campionato non ha mai perso. Ci vorrà una bella prestazione, ma sono convinto che il Milan possa

arrivare in finale".

Ci sarà anche lei davanti alla tv?

"Se l’orario dell’allenamento con l’Atletico Junior de Barranquilla me lo consentirà... Seguo sempre il Milan e i rossoneri hanno un tifoso in più in Colombia".