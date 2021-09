Carnevale: "Questo Napoli è fortissimo. Insigne? Siamo al cospetto di un fuoriclasse"

Andrea Carnevale, ex attaccante del Napoli e oggi osservatore per l'Udinese, ha parlato al Corriere dello Sport del grande inizio di stagione degli azzurri guidati da Luciano Spalletti: "Bisogna essere onesti e ammettere la superiorità altrui. Siamo stati in partita per mezz’ora, poi è diventato impossibile pensare di avvicinarli. Sono fortissimi: si sapeva e se ne è avuta conferma. Ci sono tre squadre che mi hanno impressionato e il Napoli, insieme con l’Inter e con il Milan, mi pare quella che sta più avanti. Il simbolo del Napoli? Per me è Insigne, leader maturo che con disinvoltura si è caricato sulle spalle la squadra. L’1-0 è praticamente quasi tutto suo e il modo in cui va via e quel colpo sotto per saltare il portiere confermano che siamo al cospetto di un fuoriclasse. Non bisogna aver paura di usare definizioni impegnative ma aderenti alla realtà. Insigne è un talento".