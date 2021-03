Caso Ramsey, ko con la Juve ma convocato dal Galles. Il ct: "Non prenderemo rischi"

vedi letture

C'è anche Aaron Ramsey tra i convocati del Galles per la doppia gara di qualificazione al Mondiale 2022 contro Belgio e Repubblica Ceca (24 e 30 marzo, nel mezzo anche un'amichevole col Messico). Il tutto, nonostante abbia saltato l'ultima partita della Juventus a Cagliari - e con ogni probabilità anche la prossima con il Benevento - per una lesione al retto femorale della coscia sinistra alla vigilia della partenza per la Sardegna. Infortunio analogo a quello, nell'altra coscia, di Demiral, i cui tempi di recupero sono stati stimati in tre settimane. "Dobbiamo essere comprensivi nel modo in cui affrontiamo la situazione, e la comunicazione tra noi e il club è fondamentale", ha spiegato Robert Page, che sostituirà per queste partite il c.t. Ryan Giggs: "Dialogheremo con il club e vedremo a che punto siamo. Ne parleremo e se riteniamo che sia fattibile farlo entrare in alcuni spezzoni di queste partite, allora vedremo. Ma dobbiamo rispettare il fatto che la Juventus potrebbe non volerlo rischiare e fare il suo recupero lì. Il nostro team medico non correrà rischi se non sarà in forma, ma vedremo se riusciamo a farlo passare e dare un’occhiata".