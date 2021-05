Cassano a Guardiola: "Se giocassi nella tua squadra, mi metteresti fuori rosa dopo un minuto"

"Pep mi metterebbe fuori rosa dopo un minuto". Antonio Cassano ha scherzato così col suo ex compagno di squadra Pep Guardiola, immaginandosi per un attimo in una squadra allenata proprio dallo spagnolo. "E se insieme a te ci fosse Messi, correresti per lui?", la domanda posta a Fantantonio riguardo al suo idolo (Cassano jr si chiama non a caso Lionel) da Adani e Vieri. "Se giocassi con Messi, lo prenderei in braccio e correrei anche per lui", la risposta divertita di Cassano.