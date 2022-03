Cassano: "Bentancur e Kulusevski solo Allegri poteva non farli giocare. Morata? Un campione"

vedi letture

Antonio Cassano, ospite della BoboTv, parla così della Juventus e di due calciatori che stanno facendo benissimo al Tottenham: "Bentancur e Kulusevski solo Allegri poteva non farli giocare. Adesso fa giocare Pellegrini al posto di Alex Sandro. Morata? È un campione, ma fa il terzino. Ad inizio stagione io scelgo tutta la vita Morata rispetto a Vlahovic. Ad Arthur ha fatto perdere la Nazionale, il Brasile. Ora Allegri dice che 'si sbaglia tanto a livello tecnico', ma quale tecnico? Ormai ho usato tutti i miei aggettivi, non so più cosa dire e non ce l'ho con la Juve o con Allegri, a me piacere vedere il calcio giocato bene. Vlahovic? È arrivato con una voglia impressionante, ma adesso non fa più niente, non fa neanche un tiro in porta. La fortuna della Juve è che l'Atalanta ha mille problemi, altrimenti non arrivava neanche quarta".