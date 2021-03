Cassano: "Domenica gara fondamentale per il Milan. Inter ormai lontana e quelle sotto spingono"

Antonio Cassano, intervenuto alla Bobo Tv su Twitch, ha parlato così della corsa Scudetto e del prossimo impegno del Milan a Firenze: "Domenica per il Milan è fondamentale, una sorta di ultima spiaggia per lo Scudetto visto che la vetta della classifica è lontana. Il Diavolo giocherà su un campo tremendo perché la Fiorentina è in brutte acque e le servono punti per la salvezza. Allo stesso tempo anche i rossoneri devono fare bottino pieno, altrimenti le squadre sotto in classifica possono raggiungerli".