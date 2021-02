Cassano e il momento difficile di Gattuso: "Così è un'agonia, ormai qualcosa si è rotto..."

vedi letture

"E' giusto che l'Atalanta sia andata in finale, è un altro miracolo della banda di Gasperini. Ormai non è più una novità, è una certezza da cinque anni. Nel primo tempo poteva fare 3-4 gol facili, poi nella ripresa dopo il gol di Lozano un po' di paura è subentrata, ma non ha mai avuto grossi problemi nella gestione e nel ritmo". Parole e pensieri di Antonio Cassano, ex attaccante che nel corso del suo intervento alla 'Bobo TV' s'è così espresso sulla vittoria dell'Atalanta e sul periodo difficile del Napoli di Gennaro Gattuso. "Per quanto riguarda il Napoli, dico che così è un'agonia - prosegue -. E' un'agonia che non so quanto possa durare, magari vince con la Juve e Gattuso rinsalda la sua posizione ma poi tra un mese perde due partite e siamo punto e a capo. Ormai qualcosa s'è rotto e non si può più tornare indietro".