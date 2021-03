Cassano e Vieri d'accordo sul mercato dell'Inter: "Wijnaldum da prendere subito, anche a casa"

"Georginio Wijnaldum è il calciatore che l'Inter dovrebbe prendere subito". Antonio Cassano e Christian Vieri, intervenuti durante la Bobo Tv su Twitch, hanno consigliato così i nerazzurri in vista della prossima campagna acquisti. "L'Inter dovrebbe andare direttamente a prenderlo a casa. Wijnaldum è uno da prendere subito, oggi stesso, a parametro zero", le parole di Fantantonio. "Non oggi, ieri", la risposta del bomber.

Il centrocampista olandese, accostato con forza anche alla maglia del Barcellona del suo ex ct Koeman, non ha ancora rinnovato il suo contratto in scadenza il prossimo 30 giugno col Liverpool.