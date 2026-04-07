Cassano: "Lautaro è tra i top 3-5 centravanti al mondo. I pagliacci dicono non sia decisivo"

Lautaro Martinez è tornato e l'Inter ne ha decisamente beneficiato. Il capitano nerazzurro ha siglato una doppietta contro la Roma, trascinando i suoi al successo per 5-2 e facendo capire anche ai più scettici quanto sia importante per la squadra di Cristian Chivu. A sottolinearlo, durante Viva el Futbol, è Antonio Cassano, ex fantasista di Sampdoria, Parma, Inter, Milan, Roma e Real Madrid.

Cassano ha ribadito ancora una volta quale sia la reale forza della capolista: "L'Inter è la migliore in Italia, senza se e senza ma. Con Lautaro, che è il giocatore migliore del campionato, è un'altra roba e l'abbiamo visto domenica. Poi ci sono i pagliacci che dicono che non sia decisivo... Il Toro è fenomenale, è tra i 3-5 centravanti più forti del mondo. Lo dico senza alcun tipo di problema".