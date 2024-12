Cassano: "Lukaku sta diventando un problema, il Napoli qualcosa farà in attacco"

Antonio Cassano, nel corso della puntata di Viva El Futbol, ha parlato del Napoli: "L’altro giorno Conte ha fatto una disamina… Ripeto da quest’anno io sto vedendo anche Antonio Conte, che io non ho contatti con lui, delle volte l'ho anche attaccato, ma anche a livello di di comunicazione è fantastico. L’altro giorno lui ha fatto ha detto bene: il suo primo tempo migliore da quando è a Napoli, ha fatto una partita meravigliosa. Il Genoa non è mai ripartito, è stato lì coperture preventive, possesso palla, verticalizzazione, giocare a due tocchi…

Ha fatto una partita favolosa. Mi è piaciuto perché gli fa la domanda la giornalista a bordocampo a Politano e gli dice cosa vi ha detto Antonio Conte? Di non far rientrare in partita e di continuare a fare quello che abbiamo fatto il primo tempo. Dopo cinque minuti loro un mezzo errore di Anguissa che è andato a lungo sull’esterno e palla dietro, però prima aveva fatto una gran parata ancora Meret sul tiro di Pinamonti. Lui è stato onesto dove ha detto io devo dire la verità, abbiamo fatto una partita bruttissima e quando io dico determinate robe tanta gente deve iniziare a capire che c’è un percorso da fare. Il Napoli fino all’Atalanta che non vinceva era primo in classifica, stanno facendo un lavoro eccezionale.

Però lui ha detto la realtà dei fatti e secondo me ha anche un messaggio per determinati tipi di giocatori e soprattutto per la società, che lui vuole qualcosa lui vuole qualcosa. Secondo me vuole qualcosa in difesa e io ho l’impressione che lui possa anche volere anche qualcosa in avanti, dove nello specifico dico proprio centravanti e ho un’idea mia. Sai perché? Io sono convinto che lui ovviamente ha dato quel tempo a Lukaku e glielo dà perché l’ha voluto lui, però nella realtà dei fatti Lukaku non è quello che lui ha lasciato all’Inter, non è più quello che fa paura le difese, adesso stoppa la palla a tre metri. L’altro giorno ha avuto anche due occasioni: una ha preso la traversa e l’altro che poteva fare col destro. Sta diventando un problema per come lo immaginava lui, io penso che lui vorrà fare sicuramente qualcosa lì dietro, centrocampo ne dubito perché al massimo può fare un’altra mezzala, però io sono convinto che avanti qualcosa che non sia Simeone e che non sia Raspadori qualcosa lui voglia fare".