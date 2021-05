Castori: "Il bel gioco è soggettivo. Quando vedo certe gare con mille passaggi mi addormento"

Raggiunto da Sky, Fabrizio Castori commenta sorridente e felice la promozione in Serie A conquistata alla guida della Salernitana: “Mi sento realizzato, sono contento perché intanto abbiamo realizzato un sogno. Non solo per me, ma per questa gente: da anni sognava un momento come questo. È un popolo rumoroso, molto caloroso”.

È la promozione più bella della sua carriera?

“Beh, l’ultima è sempre la più bella. Anche perché è più fresca: vincere è bello, lo è ancora di più se recente. È stato un campionato molto complesso, anzitutto perché è durato sette mesi anziché nove. Senza peccare di presunzione, penso che abbiamo comprato un’impresa”.

Chi le ha fatto i migliori complimenti?

“Sono stati tanti, non mi piace fare distinguo. Molti colleghi, molti direttori sportivi, molti presidenti. Non sono riuscito a rispondere a tutti, non ho avuto tempo perché diventa un lavoro, ma lo farò”.

A volte è criticato per un calcio non troppo bello.

“Il bello è soggettivo. Se a me piace un calcio bello aggressivo, veloce, cercare la porta avversaria. Oggi è diventato di moda passare il pallone, io dico ai miei giocatori di attaccare la porta dell’avversario. A essere sincero quando vedo certe partite in televisione o cambio canale o mi addormento. Non capisco cosa servano tutti quei passaggi senza tirare in porta. Poi con questo sono arrivato a dieci campionati vinti: mi sento di dire che sono ancorato alle mie idee. Io guardo altri numeri: quanto veloce attacchiamo, quanto vinciamo i contrasti, quanto siamo bravi sulle seconde palle. A me piace il calcio di Klopp, di Simeone”.

I meriti di questa promozione e cosa fare l’anno prossimo?

“Sono riconoscente a Lotito e Mezzaroma, nonché al direttore sportivo Fabiani: un allenatore senza società alle spalle fa fatica. Poi ovviamente la squadra. Chi vince ha un anima. Io ho le idee chiare su quello che dobbiamo fare: i concetti non vanno smantellati. Poi ogni categoria ha la sua tipicità, bisognerà inserire anche giocatori di Serie A. Mi piacciono giocatori di gamba, di velocità. Però se faccio un nome altisonante mi prendono in giro: prenderei volentieri Osimhen (ride, ndr). Allora dico Mota Carvalho: in una squadra come la nostra farebbe molto bene”.