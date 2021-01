Causio: "La Juve supporterà Pirlo fino alla fine. Ieri mancavano 4 giocatori chiave"

L'ex centrocampista della Juventus, Franco Causio, ha parlato a Radio Rai all'interno della trasmissione Radio Anch'io Sport: "Devo ancora capire qual è il centrocampo della Juve, cambia sempre ma è il reparto che fa squadra. Ci stiamo dimenticando poi che alla Juve mancavano quattro giocatori importantissimi come Cuadrado, De Ligt, Alex Sandro e Dybala. Con loro in campo le cose sarebbero cambiate sicuramente, con tutto il bene ma Chiellini non può essere all'altezza dell'olandese, gli anni passano anche per lui. Manca l'identità alla Juve. Non ho mai visto la squadra così negli ultimi anni".

Perché Cristiano Ronaldo non rende?

"Deve essere messo in condizione di concludere, la squadra deve giocare per lui e non viceversa. Tutti devono dare di più. Cuadrado e Alex Sandro non si possono regalare mai e per questo i bianconeri non hanno mai giocato sugli esterni".

La Juve può ancora puntare allo scudetto?

"Se ritrova l'entusiasmo sì, ma deve cambiare in alcune cose. I bianconeri devono ancora recuperare una partita, potenzialmente è a 36 punti".

Cosa pensa di Pirlo?

"Se la società lo ha scelto è chiaro che ha fiducia in lui. qualcosa sbaglia ma i giocatori gli devono dare una grossa mano. Deve fare una scelta precisa a centrocampo. McKennie e Arthur secondo me sarebbero stati più pronti di Rabiot e Ramsey".

Pregio e difetto di Conte.

"Lo conosco fin da quando era bambino, ieri ha dimostrato tutto il suo carattere e penso che l'Inter sia la favorita per lo scudetto".

Crede che Pirlo resterà sulla panchina della Juve fino alla fine della stagione?

"La Juve è una società seria che porta avanti le decisione prese, quest'anno è cambiato tanto e come ho detto prima ieri mancavano giocatori importanti. Sono certo che la società sosterrà fino alla fine Andrea Pirlo".