Ceballos chiude al Milan: "Voglio rimanere qui, è tempo di vincere al Real Madrid"

Dani Ceballos doveva essere un obiettivo per il Milan, ma lo spagnolo non ha intenzione di prendere in considerazione un'altra eventuale partenza dopo la stagione con l'Arsenal. "La mia intenzione è di giocare nel Real Madrid l'anno prossimo. È tempo di vincere qui. Non mi sono mai pentito di avere firmato per il Real, lotterò per questo. Ho un contratto di due anni e dopo l'Olimpiade deciderò" ha detto a AS.