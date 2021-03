Ceferin pretende i tifosi sugli spalti all'Europeo: "Fuori le città che non lo garantiranno"

vedi letture

Il presidente della UEFA Aleksander Ceferin ha rilasciato una intervista alla tv inglese 'Sky Sports' e s'è mostrato tassativo sulla presenza dei tifosi al prossimo Europeo. "Stiamo lavorando a diversi scenari, ma l'unica garanzia che possiamo dare è che l'opzione di giocare qualsiasi partita di Euro 2020 in uno stadio vuoto è fuori discussione", ha detto Ceferin che ha poi avvisato le 12 città ospitanti. "Ogni città dovrà garantire che ci saranno tifosi sugli spalti durante le loro partite".

Il 20 aprile è il giorno in cui la UEFA darà certezza sulle città che ospiteranno l'Europeo: "Lo scenario ideale è giocare il torneo nelle 12 sedi originali, ma se ciò non sarà possibile si andrà avanti in 10 o 11 paesi. Dipenderà dalla possibilità di soddisfare le condizioni richieste".

Al momento - si legge - a rischio sembrano esserci Glasgow e Dublino: governo scozzese e irlandese sono infatti preoccupati per l'ondata di Covid-19 e non avrebbero intenzione di aprire alla presenza dei tifosi sugli spalti. Al contrario, il premier inglese Boris Johnson ha già fatto sapere che l'Inghilterra è pronta a ospitare anche più partite rispetto a quelle attualmente programmate.

Al momento, queste sono le 12 città che dovranno ospitare l'Europeo

Amsterdam (Paesi Bassi) - Johan Cruyff Arena

Baku (Azerbaigian) - Stadio Olimpico

Bilbao (Spagna) - San Mames

Bucarest (Romania) - Arena Nationala

Budapest (Ungheria) - Puskas Arena

Copenaghen (Danimarca) - Parken Stadium

Dublino (Repubblica d'Irlanda) - Aviva Stadium

Glasgow (Scozia) - Hampden Park

Londra (Inghilterra) - Stadio di Wembley

Monaco di Baviera (Germania) - Allianz Arena

Roma (Italia) - Stadio Olimpico

San Pietroburgo (Russia) - Stadio Krestovsky