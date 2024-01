TMW Celik dalla Roma al Marsiglia, ci siamo quasi. Manca solo un ultimo incastro

Continua a lavorare la Roma nel tentativo di piazzare in uscita Zeki Celik (26 anni, nell'immagine di copertina dell'articolo), giocatore ormai da diverso tempo finito ai margini della rosa giallorossa e esubero che i capitolini stanno tentando di cedere con una destinazione più calda delle altre.

Vi abbiamo infatti raccontato di come l'Olympique Marsiglia, allenato dall'italiano Gattuso, abbia messo nel mirino il classe '97 per cui si tratterebbe di un ritorno in Ligue 1, avendoci giocato con il Lille fino all'estate del 2022, nella quale poi è passato infine alla Roma.

E se mancava l'accordo per l'ingaggio di Celik al Marsiglia, secondo quanto appreso dalla redazione di TMW, anche quest'ultimo scoglio è stato superato. Adesso manca solamente un incastro per rendere realtà il trasferimento del turco da Roma a Marsiglia, ossia che i francesi cedano Jonathan Clauss (31 anni), il profilo individuato dalla dirigenza per fargli posto.