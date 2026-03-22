Celik non convocato per Roma-Lecce: il motivo dell'assenza del difensore turco
Non c'è Zeki Celik nella lista dei convocati della Roma per la gara di questo pomeriggio contro il Lecce. Mister Gasperini, secondo quanto raccolto, deve rinunciare al turco classe '97 perché non ha recuperato completamente dall'affaticamento al polpaccio dopo l'ultima partita (il ritorno degli ottavi di finale di Europa League perso contro il Bologna). Ad ogni modo, non si evidenziano lesioni muscolari.
Oltre allo squalificato Wesley, Celik che si aggiunge dunque agli infortunati Dovbyk, Ferguson, Dybala, Soule, Kone.
Ecco i giocatori della Roma a disposizione di Gasperini:
Portieri: Svilar, De Marzi, Gollini
Difensori: Rensch, Angelino, Ndicka, Tsimikas, Hermoso, Mancini, Ziolkowski, Ghilardi
Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, El Aynaoui, Pisilli
Attaccanti: Malen, Venturino, Arena, Vaz, El Shaarawy, Zaragoza