Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
TMW

Celik non convocato per Roma-Lecce: il motivo dell'assenza del difensore turco

Celik non convocato per Roma-Lecce: il motivo dell'assenza del difensore turcoTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Tommaso Bonan
Oggi alle 14:15Serie A
Tommaso Bonan
fonte da Roma, Marco Campanella

Non c'è Zeki Celik nella lista dei convocati della Roma per la gara di questo pomeriggio contro il Lecce. Mister Gasperini, secondo quanto raccolto, deve rinunciare al turco classe '97 perché non ha recuperato completamente dall'affaticamento al polpaccio dopo l'ultima partita (il ritorno degli ottavi di finale di Europa League perso contro il Bologna). Ad ogni modo, non si evidenziano lesioni muscolari.

Oltre allo squalificato Wesley, Celik che si aggiunge dunque agli infortunati Dovbyk, Ferguson, Dybala, Soule, Kone.

Ecco i giocatori della Roma a disposizione di Gasperini:
Portieri: Svilar, De Marzi, Gollini
Difensori: Rensch, Angelino, Ndicka, Tsimikas, Hermoso, Mancini, Ziolkowski, Ghilardi
Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, El Aynaoui, Pisilli
Attaccanti: Malen, Venturino, Arena, Vaz, El Shaarawy, Zaragoza

Articoli correlati
Gasp spera nel rinnovo di Celik ma dalla Roma tutto tace. C'è Spalletti alla finestra...... Gasp spera nel rinnovo di Celik ma dalla Roma tutto tace. C'è Spalletti alla finestra...
Intrigo internazionale Celik: no Roma a 4 milioni netti l'anno, occhio alla Juve... Intrigo internazionale Celik: no Roma a 4 milioni netti l'anno, occhio alla Juve e... all'estero
Celik via dalla Roma? L'agente smentisce: "Non esiste alcun accordo con altri club"... Celik via dalla Roma? L'agente smentisce: "Non esiste alcun accordo con altri club"
Altre notizie Serie A
Como, Fabregas: "Diao ha sofferto molto. Vediamo se Ramon e Jesus Rodriguez partiranno"... Live TMWComo, Fabregas: "Diao ha sofferto molto. Vediamo se Ramon e Jesus Rodriguez partiranno"
Bologna-Lazio 0-0, problema al flessore per Mario Gila: Provstgaard lo sostituisce... Bologna-Lazio 0-0, problema al flessore per Mario Gila: Provstgaard lo sostituisce già al 26'
Milan, la vittoria contro il Torino è arrivata davanti a un tifoso speciale: sugli... Milan, la vittoria contro il Torino è arrivata davanti a un tifoso speciale: sugli spalti l'ex Adli
Como, Fabregas: "Vittoria importante per ricordare Hartono, ecco come sta Jesus" Como, Fabregas: "Vittoria importante per ricordare Hartono, ecco come sta Jesus"
Pisa, Hojholt: "La vittoria della Cremonese? Lo sapevamo. Ci rende le cose più complicate"... Live TMWPisa, Hojholt: "La vittoria della Cremonese? Lo sapevamo. Ci rende le cose più complicate"
Atalanta, Palladino: "Partita importante per noi, De Roon è il mio allenatore in... Atalanta, Palladino: "Partita importante per noi, De Roon è il mio allenatore in campo"
Di Vaio torna sulla vittoria europea con la Roma: "Tante emozioni, siamo tornati... Di Vaio torna sulla vittoria europea con la Roma: "Tante emozioni, siamo tornati tardi di notte"
Como, Baturina: "Mi aspetto sempre una chiamata della Croazia. Non facile qui all'inizio"... Live TMWComo, Baturina: "Mi aspetto sempre una chiamata della Croazia. Non facile qui all'inizio"
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Juve, il pari con il Sassuolo mette a rischio Champions e progetti futuri. Il Milan è Modric dipendente. Perché Conte deve restare al Napoli. Sfida per il 9 azzurro tra Kean e Pio. La Cremonese accende la zona salvezza
Ora in radio
Repliche 13:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Serie A, la classifica: il Como sfrutta il pari della Juve e prende il largo per la Champions
Immagine top news n.1 Pisa annichilito, il Como non fa prigionieri: 5-0 al Sinigaglia, Diao da gol e assist
Immagine top news n.2 Campo e non solo, in casa Milan si pensa già al futuro: incontro di mercato tra Allegri, Furlani e Tare
Immagine top news n.3 L'Italia lo aspetta, Tonali intanto è fuori contro il Sunderland, Howe: "Un duro colpo per noi"
Immagine top news n.4 La vecchia guardia in soccorso della Juve. Spalletti ha due attaccanti in più, come nessun altro
Immagine top news n.5 Una Roma tra tensioni e delusioni riparte dal Lecce: le ultime da Trigoria
Immagine top news n.6 Il pugno di Allegri nel tunnel degli spogliatoi al termine di Milan-Torino
Immagine top news n.7 Firenze snodo scudetto. Inter chiamata a vincere, Milan e Napoli ringhiano
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Missione Europa: vi sveliamo i piani mercato del Como di Fabregas Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 La rivoluzione estiva della Juventus dipenderà soltanto da un fattore decisivo
Immagine news podcast n.2 L'analisi completa dei convocati di Gattuso. Novità, chi manca e i ritorni
Immagine news podcast n.3 I due talenti del calcio argentino che stanno facendo innamorare le grandi d'Italia
Immagine news podcast n.4 Stop crying your heart out. Così Vinicius ha battuto Guardiola e gli Oasis
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Roma, per Gasp senza Champions sarebbe fallimento? Il commento degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.2 Massimo Orlando: "Milan, rischio contraccolpo. Inter, occhio alla Fiorentina"
Immagine news Altre Notizie n.3 Braglia: "Napoli, vedo il sorpasso sul Milan. Roma senza rosa da Champions"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Milan, la vittoria contro il Torino è arrivata davanti a un tifoso speciale: sugli spalti l'ex Adli
Immagine news Serie A n.2 Como, Fabregas: "Vittoria importante per ricordare Hartono, ecco come sta Jesus"
Immagine news Serie A n.3 Pisa, Hojholt: "La vittoria della Cremonese? Lo sapevamo. Ci rende le cose più complicate"
Immagine news Serie A n.4 Atalanta, Palladino: "Partita importante per noi, De Roon è il mio allenatore in campo"
Immagine news Serie A n.5 Di Vaio torna sulla vittoria europea con la Roma: "Tante emozioni, siamo tornati tardi di notte"
Immagine news Serie A n.6 Como, Baturina: "Mi aspetto sempre una chiamata della Croazia. Non facile qui all'inizio"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Da Padova-Palermo a Monza-Venezia, tutte le formazioni del turno di Serie B
Immagine news Serie B n.2 Modena, Gliozzi: "La squadra è matura e lo sta dimostrando. La sosta arriva al momento giusto"
Immagine news Serie B n.3 Mantova, Cella: "Rammarico per il ko nel derby, ripartiamo per inseguire il nostro obiettivo"
Immagine news Serie B n.4 Padova, Pagliuca il prescelto per la panchina: manca solo la risoluzione con l'Empoli
Immagine news Serie B n.5 Panchine Serie B 2025/26: Padova, esonerato Andreoletti. Attesa per il successore
Immagine news Serie B n.6 Venezia, Busio: "Sia noi che il Monza siamo attrezzati per fare bene in questo campionato"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Risultati Serie C: poker Lecco in casa dell Pro Patria, Cavese-Foggia termina a reti bianche
Immagine news Serie C n.2 Serie C, i risultati al 45': Lecco avanti 3-0, reti bianche fra Cavese e Foggia
Immagine news Serie C n.3 AlbinoLeffe, Lopez: "Vittoria voluta e meritata. Probabilmente siamo salvi al 90%"
Immagine news Serie C n.4 Cosenza, Buscè: "Latina squadra fastidiosa. Playoff? Non voglio sentire parlare di gestione"
Immagine news Serie C n.5 Union Brescia, Rizzo: "Non possiamo considerare le partite solo un avvicinamento ai playoff"
Immagine news Serie C n.6 Serie C, prosegue la 33ª giornata: il programma di oggi
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Fiorentina Inter
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Juventus-Sassuolo, Spalletti a caccia del quarto posto
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Milan-Torino, 41 anni senza ko in Serie A a San Siro contro i granata
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 La Fiorentina non approfitta del passo falso della Juventus: con il Parma finisce 0-0
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A Femminile, la Roma allunga sull'Inter. Oggi continua la 17ª giornata
Immagine news Calcio femminile n.3 Serie A Femminile, la Roma ritrova la vittoria: battuta la Lazio in rimonta
Immagine news Calcio femminile n.4 Inter Women, Piovani: "Questo pareggio deve servirci da lezione, ora guardiamo avanti"
Immagine news Calcio femminile n.5 Serie A Femminile, l'Inter Women si butta via: avanti 2-0, finisce 2-2 contro il Napoli
Immagine news Calcio femminile n.6 Passo falso della Juventus, solo 0-0 in casa del Genoa ultimo in classifica
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Stovini: "La gavetta a Roma, il salto a Vicenza. A Lecce una salvezza storica" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Lo strano caso di Rafael Leao: ha tutto ma non convince