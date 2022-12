Cesar su Mihajlovic: "Grande amico, grande uomo, grande papà: ho ricordi meravigliosi"

L'ex giocatore, fra le altre, di Lazio e Inter Aparecido Cesar ha parlato a Sky Sport iniziando con un ricordo di Sinisa Mihajlovic: "Il primo pensiero è per Mihajlovic: un grande amico, un grande compagno, un grande mister. Ho ricordi meravigliosi, ci ha lasciato precocemente e lo ricorderemo come un grande guerriero, un grande uomo, un grande papà, una persona esemplare".

Quanto peserà la pausa e come riprenderà il campionato?

"E' difficilissimo valutare, non ci sono stati mondiali così, con le stagioni spezzate. Le aspettative ci sono, ma fare analisi ora è difficile ma sono ansioso di vedere come si ripartirà".

La vittoria dell'Argentina al Mondiale?

"Faccio i complimenti all'Argentina, hanno vinto meritatamente. Credo che anche Neymar abbia tifato per il suo amico Messi".

Il Real Madrid che ha speso quasi 70 milioni per Endrick?

"Ha un valore alto... Come quando ci fu la scommessa su Neymar. Un investimento alto, ma in prospettiva può diventare davvero forte forte. Ha talento. Se devo fare un paragone, assomiglia più a Mbappé per le caratteristiche che ha".