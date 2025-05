L'ex Lazio Cesar difende Baroni: "Confermarlo? E ci mancherebbe altro"

L'ex centrocampista di Lazio ed Inter, César Aparecido Rodrigues, ha rilasciato una intervista a Derbyderbyderby.it nel corso della quale ha parlato anche della sfida che le due compagini affronteranno domani sera, decisiva per la lotta Scudetto e per quella per un posto in Champions League.

"Sarà una partita interessante" - le parole del brasiliano ", tra due formazioni con moduli diversi ma valori tecnici importanti in campo, in grado di decidere il risultato. Una sfida molto attesa da entrambe le società. Credo nello spettacolo, in una gara giocata a viso aperto, perché con obiettivi così ambiziosi, non ci si può nascondere".

In casa biancoceleste, la posizione di Baroni è molto discussa: "Il mister Baroni ha fatto un grande lavoro" - il suo pensiero - ". All’inizio della stagione c’era un po’ di scetticismo, sia sugli acquisti che sulla scelta dell’allenatore, ma ha dimostrato il suo valore con il lavoro. È riuscito a dare un’identità alla squadra, trovando un modulo favorevole e valorizzando diversi giocatori: questo è fondamentale. La sua lettura delle partite è stata importante. La conferma? Certamente, e ci mancherebbe".

Poi su Simone Inzaghi, assieme al quale ha giocato da calciatore: "Nella mia Lazio c'era Simeone che era considerato più grintoso, con una personalità molto forte. Simone Inzaghi invece, è sempre apparso più sereno e tranquillo, ma questo non gli ha impedito di compiere un grande percorso. Alla sua seconda finale di Champions ha conquistato anche il ventesimo scudetto. Credo abbia dimostrato pienamente il suo valore. Grande Simone, davvero grande".