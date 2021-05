Champions League 2021/22, le fasce: il Chelsea vola in prima assieme al City

Con la vittoria del Chelsea si delineano ulteriormente le fasce della prossima Champions League. I Blues di Thomas Tuchel salgono infatti in prima fascia, dove già era presente la formazione allenata da Guardiola per aver vinto la Premier League. L’Inter va in prima fascia in quanto vincitrice della Serie A, la Juventus in seconda (in attesa di capire cosa deciderà la UEFA sulla Vecchia Signora, il Real Madrid e il Barcellona per la questione Superlega).

Prima fascia: Manchester City, Atletico Madrid, Inter, Bayern Monaco, Lille, Sporting Lisbona, Villarreal, Chelsea.

Seconda fascia: Real Madrid, Barcellona, JUVENTUS, Manchester United, Psg, Liverpool, Siviglia, Borussia Dortmund.

Terza fascia: Porto, Ajax, Lipsia, Atalanta, Zenit.

Quarta fascia: Milan, Wolfsburg.