Ufficiale Mallorca, rinforzo fra i pali: preso l'ex Chelsea Lucas Bergstrom

Il RCD Mallorca ha annunciato l’ingaggio del portiere finlandese Lucas Bergström, che ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2027, con opzione per altre due stagioni.

Classe 2002, 2,05 metri di altezza, Bergström arriva a parametro zero dopo essere cresciuto nelle giovanili del Chelsea, dove è arrivato nel 2019. In questi anni ha collezionato esperienze in prestito al Peterborough e al Brommapojkarna (Svezia), oltre ad allenarsi con la prima squadra dei Blues nelle ultime due stagioni.

È il secondo calciatore finlandese della storia a vestire la maglia del Mallorca dopo Mika Lipponen, ed è già internazionale con la Nazionale maggiore. Quest’estate ha disputato anche l’Europeo U21 con la Finlandia.

Le prime parole di Lucas Bergström da giocatore del Mallorca

“Sono molto emozionato. Ho appena lasciato il Chelsea e sono felice di essere qui. Non vedo l’ora di conoscere tutti e di iniziare. Spero di aiutare il club a crescere”.

Sull’esperienza a Londra:

“Sono arrivato lì a 16 anni e ho passato quasi sette anni in un club fantastico. Le ultime due stagioni ho lavorato con la prima squadra: è stato un periodo fondamentale per la mia crescita”.

Sulle sue caratteristiche:

“Sono molto alto, 2,05 metri. Mi piace essere un portiere dominante, uscire, prendere i cross e rendere difficile la vita agli attaccanti”.

Sul suo stile e modelli:

“Non ho un idolo preciso. Guardo tanti portieri e cerco di imparare da ciascuno. Mi ispiro a chi fa bene nel proprio ruolo”.

Messaggio ai tifosi del Mallorca:

“Spero in un’accoglienza calorosa, darò tutto per questa maglia. Sono qui per dare il massimo ogni giorno”.