Champions League, Lewandowski fa 72. Solo Cristiano Ronaldo e Messi hanno fatto meglio

Con la rete di questa sera Robert Lewandowski ha portato a 72 reti il proprio bottino di reti in Champions League. Il polacco sale così sul podio dei migliori marcatori di tutti i tempi nella competizione superando Raul (fermo a71) dietro Cristiano Ronaldo con 134 reti e Lionel Messi con 119.

72 - Robert Lewandowski has scored 72 UEFA Champions League goals, overtaking Raúl to go outright third behind Cristiano Ronaldo (134) and Lionel Messi (119). Predator. pic.twitter.com/cz9w0aKNo3

— OptaJoe (@OptaJoe) February 23, 2021