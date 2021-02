Champions League, via agli ottavi: nel programma di domani Porto-Juve e Siviglia-BVB

vedi letture

Con i successi pesanti, e in trasferta, di Liverpool e Barcellona, ha preso il via la fase finale della Champions League 2020/21: cadono rovinosamente Barcellona e Lipsia, per entrambe al ritorno servirà una vera impresa per poter continuare a inseguire il sogno della coppa dalle grandi orecchie. E domani tocca alla Juve di Pirlo, che va in Portogallo a caccia di un risultato positivo, mentre il Borussia Dortmund metterà alla prova le ambizioni del Siviglia in terra andalusa. Di seguito il programma della prima due giorni europea:

16 febbraio

Red Bull Lipsia-Liverpool 0-2

(53' Salah, 58' Mané)

Barcellona-Paris Saint-Germain 1-4

(27' rig. Messi (B), 32', 65', 70' Mbappè (P), 70' Kean (P))